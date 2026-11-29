Siirt'te kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi, araçtaki 3 kişi yaralanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil su kanalına devrildi. Araçtaki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt-Eruh kara yolunun Deliklitaş mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araçta bulunanlar yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, Hediye B. yönetimindeki 34 NSZ 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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