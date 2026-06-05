Siirt\'te Lastik Patlaması: 2 Yaralı

Siirtin Kurtalan ilçesinde bir iş yerinde şişirilen kamyon lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, kamyon lastiğine hava basıldığı sırada lastik büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle lastiğin yakınında bulunan Ümit S. (25) ve Cumhur K. (56) savrularak yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT