Siirt'te Maden Ocağında İşçi Yaralandı

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Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding'e ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde maden ocağında çalışan yer altı işçisi Sedat Erbek, maden ocağında iş arkadaşına yardım etmek için gittiği yerde hava sıkışması nedeniyle makine parçasının yüzüne isabet etmesi sonucunda ağır yaralandı.

Erbek, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Erbek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT