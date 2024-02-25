Siirt'te motosiklet çarpışması: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te motosiklet çarpışması: 1 kişi yaralandı

Siirt\'te motosiklet çarpışması: 1 kişi yaralandı

Siirt'te Orhan Doğan Parkı yanında meydana gelen trafik kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:08
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Siirt'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kent merkezi Orhan Doğan Parkı yanında A. Ş. yönetimindeki motosiklet, önünde ilerleyen motosikletli ile çarpıştı. A. Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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