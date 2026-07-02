Siirt\'te bariyere çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp alev aldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Siirt merkez Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp alev aldı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü İ.P., kaza sonrası araçta çıkan yangın nedeniyle zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçtan çıkarılan İ.P., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT