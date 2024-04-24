Siirt'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Siirt\'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Siirt-Kurtalan karayolu Siirt Üniversitesi Yerleşkesi önünde sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü otomobilde, 4'ü minibüste bulunan 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

24.04.2024 13:56
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Siirt'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Siirt- Kurtalan karayolu Siirt Üniversitesi Yerleşkesi önünde sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü otomobilde, 4'ü minibüste bulunan 7 kişi hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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