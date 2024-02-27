Siirt'in Şirvan ilçesinde patpat kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Siirt'in Şirvan ilçesinde patpat kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Siirt\'in Şirvan ilçesinde patpat kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka köyünde patpat olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ancak sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.02.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
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Siirt'in Şirvan ilçesinde patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Taşyaka köyünde patpat, sürücüsü M.B.'nin kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Şirvan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

M.B.'nin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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