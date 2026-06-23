Siirt'te pikap bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te pikap bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Siirt\'te pikap bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı
23.06.2026 23:42  Güncelleme: 23:48
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Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bariyerlere saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fesih A. yönetimindeki 02 AEK 071 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere saplandı. Araçta yolcu olarak bulunan Ayhan C. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Ayhan C., sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü Fesih A. ile yolcu Ayhan C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Siirt, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te pikap bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı - Son Dakika

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