Siirt\'te sobadan çıkan gazdan zehirlenen kardeşler tedavi altına alındı

Siirt'in Pervari ilçesinde, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sabiha ve Leyla G. isimli kardeşler tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeniaydın köyünde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen Sabiha ve Leyla G. adlı kardeşler zehirlendi. Aile fertleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kardeşi Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT