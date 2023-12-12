 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt'te sobadan çıkan gazdan zehirlenen kardeşler tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te sobadan çıkan gazdan zehirlenen kardeşler tedavi altına alındı

Siirt'in Pervari ilçesinde, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sabiha ve Leyla G. isimli kardeşler tedavi altına alındı. Kardeşlerin durumu iyi.

Siirt\'te sobadan çıkan gazdan zehirlenen kardeşler tedavi altına alındı
12.12.2023 - 16:17,  Güncelleme: 16:18
Abone Ol

Siirt'in Pervari ilçesinde, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sabiha ve Leyla G. isimli kardeşler tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeniaydın köyünde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen Sabiha ve Leyla G. adlı kardeşler zehirlendi. Aile fertleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kardeşi Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, 112 Acil Çağrı, Pervari, Siirt, Olaylar, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te sobadan çıkan gazdan zehirlenen kardeşler tedavi altına alındı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:36:13. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te sobadan çıkan gazdan zehirlenen kardeşler tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement