Kurtalan’da tandır yangını paniğe oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ekmek yapmak için kullanılan tandırda çıkan yangın, çevrede bulunan gölgelik alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Kurtalan ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek yapımı sırasında tandırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tandırdan yükselen alevler, tandırın üzeri ve çevresindeki gölgelik alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.