Siirt'te Ticari Araç Devrildi
Siirt-Şirvan yolunda hafif ticari araç devrildi, can kaybı yok, maddi hasar oluştu.
Siirt- Şirvan kara yolunda seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kaza, Siirt-Şirvan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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