Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran\'ı bombaladı

ABD’nin anlaşmayı iptal ederek İran’a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmasının ardından, Tahran yönetimi de misilleme saldırılarının dozunu artırdı. İran ordusu, Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerinin yanı sıra bölgedeki elektrik santralleri ve stratejik tesisleri hedef alan geniş çaplı füzeli ve İHA'lı saldırılar düzenledi.

"BAHREYN VE KUVEYT'TEN İRAN'A GİZLİ SALDIRI" İDDİASI

Çatışmaların şiddeti artarken ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazete; Bahreyn ve Kuveyt’in, İran topraklarına gizli hava operasyonları düzenleyerek İHA depolama alanları ile füze tesislerini bombaladığını yazdı. Bu hamle, krizin bölgesel bir savaşa dönüşme riskini artırdı.

Wall Street Journal'in (WSJ) konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde, İran'a, bazı Körfez ülkelerinden misilleme saldırılar yapıldığı öne sürüldü.

"GİZLİ ŞEKİLDE SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERİLDİ"

Ülkelerinde ABD üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a "gizli bir şekilde" savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediğini iddia eden kaynaklar, saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depolarının hedef alındığını ileri sürdü.

Haberde, Kuveyt ve Bahreyn yönetimlerinden konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt gelmediği aktarıldı.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

ABD VE İRAN ARASINDA YENİDEN BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR

ABD ile İran arasında özellikle Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan gerilimin ardından sağlanan mutabakatı karşılıklı olarak iptal etmişti. Anlaşmanın bozulmasıyla birlikte ABD bölgedeki saldırılarına yeniden başlamış, gerginlik hızla sıcak çatışmaya evrilmişti.

Bu hamleye misilleme olarak harekete geçen İran ise Körfez ülkelerinde bulunan ABD askeri üslerini ve elektrik santralleri gibi kritik noktaları hedef almaya başladı. Söz konusu misilleme saldırılarında füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanan İran, saldırıların şiddetini artırmakla tehdit ediyor.