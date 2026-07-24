Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı

İtalya'nın Venedik kentinde yaşandığı öne sürülen olayda, bir İtalyan erkeğin fırlattığı farenin Rus bir turisti ısırdığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan turistin kuduz aşısı olduğu ve antibiyotik tedavisine başlandığı belirtildi.

GONDOL GEZİSİ KABUSLA BİTTİ

İtalya'nın dünyaca ünlü turizm kenti Venedik'te yaşandığı iddia edilen sıra dışı olay, Rus basınında geniş yankı uyandırdı. Rus Telegram kanalı Baza ve çeşitli haber sitelerinde yer alan bilgilere göre; tatil için Venedik'te bulunan Yevgeniya isimli Rus turist, gondol gezisinin ardından şehir merkezinde yürürken akılalmaz bir olayla karşılaştı.

Kadının iddiasına göre, bir İtalyan erkek sokaktaki bir fareyi tekmeleyerek ya da fırlatarak kendisine doğru gönderdi. Turistin göğsüne çarptıktan sonra parmağını ısıran fare hızla kaçarken, fareyi fırlattığı öne sürülen şahıs da olay yerinden uzaklaştı.

TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Isırılmanın ardından vakit kaybetmeden hastaneye başvuran Rus turist, olası enfeksiyon ve kuduz riskine karşı hemen tedaviye alındı. Doktorlar tarafından kuduz aşısı yapılan ve antibiyotik tedavisine başlatılan Yevgeniya’nın, yaşadığı olayın şokuyla tatilini planlanandan önce sonlandırarak ülkesine dönmek zorunda kaldığı ifade edildi.

İTALYAN MAKAMLARINDAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Olay, Rus basını ve Telegram kanallarında geniş yer bulsa da İtalya makamlarından henüz konuya ilişkin bir doğrulama gelmedi. İtalya polisi, Venedik Belediyesi veya yerel sağlık kurumları tarafından olaya dair resmi bir açıklama yapılmazken, haberin tamamen turistin iddialarına dayandığı vurgulandı.

Öte yandan Tarihi kent Venedik'te fare kaynaklı benzer vakalar daha önce de kayıtlara geçmişti. İtalyan haber ajansı ANSA, 2022 yılında tarihi kent merkezinde yürüyen yabancı bir kadının ayağından fare tarafından ısırıldığını ve antibiyotik tedavisi gördüğünü duyurmuştu.