Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı

24.07.2026 01:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venedik'te yaşanan ilginç olayda, bir İtalyan erkeğin fırlattığı fare Rus bir turisti ısırdı. Hastaneye kaldırılan turist kuduz aşısı olurken, tatilini yarıda kesmek zorunda kaldı.

İtalya'nın Venedik kentinde yaşandığı öne sürülen olayda, bir İtalyan erkeğin fırlattığı farenin Rus bir turisti ısırdığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan turistin kuduz aşısı olduğu ve antibiyotik tedavisine başlandığı belirtildi.

GONDOL GEZİSİ KABUSLA BİTTİ 

İtalya'nın dünyaca ünlü turizm kenti Venedik'te yaşandığı iddia edilen sıra dışı olay, Rus basınında geniş yankı uyandırdı. Rus Telegram kanalı Baza ve çeşitli haber sitelerinde yer alan bilgilere göre; tatil için Venedik'te bulunan Yevgeniya isimli Rus turist, gondol gezisinin ardından şehir merkezinde yürürken akılalmaz bir olayla karşılaştı.

Kadının iddiasına göre, bir İtalyan erkek sokaktaki bir fareyi tekmeleyerek ya da fırlatarak kendisine doğru gönderdi. Turistin göğsüne çarptıktan sonra parmağını ısıran fare hızla kaçarken, fareyi fırlattığı öne sürülen şahıs da olay yerinden uzaklaştı.

TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Isırılmanın ardından vakit kaybetmeden hastaneye başvuran Rus turist, olası enfeksiyon ve kuduz riskine karşı hemen tedaviye alındı. Doktorlar tarafından kuduz aşısı yapılan ve antibiyotik tedavisine başlatılan Yevgeniya’nın, yaşadığı olayın şokuyla tatilini planlanandan önce sonlandırarak ülkesine dönmek zorunda kaldığı ifade edildi.

İTALYAN MAKAMLARINDAN RESMİ AÇIKLAMA YOK 

Olay, Rus basını ve Telegram kanallarında geniş yer bulsa da İtalya makamlarından henüz konuya ilişkin bir doğrulama gelmedi. İtalya polisi, Venedik Belediyesi veya yerel sağlık kurumları tarafından olaya dair resmi bir açıklama yapılmazken, haberin tamamen turistin iddialarına dayandığı vurgulandı.

Öte yandan Tarihi kent Venedik'te fare kaynaklı benzer vakalar daha önce de kayıtlara geçmişti. İtalyan haber ajansı ANSA, 2022 yılında tarihi kent merkezinde yürüyen yabancı bir kadının ayağından fare tarafından ısırıldığını ve antibiyotik tedavisi gördüğünü duyurmuştu.

Kuduz Aşısı, Kuduz Aşısı, Venedik, turist, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İtalya Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma
Gazeteciye restoranda kanlı infaz Kahvaltı yaparken öldürdüler Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu’nun ölümünde Enver Altaylı’nın parmağı var Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

23:51
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
22:52
Beşiktaş, Midtjylland’ı tek golle yıktı
Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı
22:32
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
22:11
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar
21:54
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
21:45
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:16
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 02:34:29. #7.12#
SON DAKİKA: Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.