Kayıp Metehan 13 Aydır Bulunamadı - Son Dakika
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Kayıp Metehan 13 Aydır Bulunamadı

Kayıp Metehan 13 Aydır Bulunamadı
23.07.2026 15:32
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Metehan Arslan Topçu, nişanlısıyla kaybolduktan sonra ailesi 189 ülkede arıyor.

Sakarya'da geçtiğimiz yıl nişanlandıktan kısa süre sonra nişanlısı ile birlikte babasının otomobilini ve nişan takılarını alarak sırra kadem basan 19 yaşındaki Metehan Arslan Topçu'dan 13 aydır haber alınamıyor. Evlatlarının hayatından şüphe eden acılı anne ve baba, 189 ülkede aranan oğullarından gelecek tek bir ses ya da işarete umutla tutunmaya çalışıyor.

Olay, 27 Mayıs 2025 tarihinde meydana geldi. 18 yaşındayken Meryem A. ile nişanlanan Metehan Arslan Topçu, nişandan yaklaşık 2 ay sonra babası Hüseyin Topçu'ya ait otomobil ve nişan merasiminde takılan ziynet eşyalarıyla birlikte evden ayrıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderek aracı otoparka bırakan nişanlı çiftin, buradan uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gittikleri polis ekiplerince tespit edildi. O günden bu yana geçen 13 aylık süreçte oğullarından tek bir haber dahi alamayan anne Sabahat Topçu ve baba Hüseyin Topçu'nun acıları dinmedi. Emniyete, CİMER'e ve Dışişleri yetkililerine başvuran acılı aile, 189 ülkede sarı ve kırmızı bültenle aranan evlatlarının izini bulabilmek için çalmadık kapı bırakmadı.

"Çocuğum, arabanın torpidosuna 10 bin lira bırakıp gitmiş"

Oğlunu 13 aydır özlemle bekleyen ve hayatından şüphe eden acılı baba Hüseyin Topçu, "27 Mayıs 2025 yılında polislerden aldığımız bilgiler ışığında Gürcistan'a gittiğini ve Tiflis'e indiğini öğrendik. 13 aydan beri çocuklarla ilgili bir bilgimiz yok ne ulaşabiliyoruz ne de seslerini duyabiliyoruz. Ölü mü? Sağ mı? bilmiyoruz. Biz çocukları nişanladıktan sonra ziynet eşyalarıyla beraber benim kendi aracımla Sabiha Gökçen havaalanına gidip aracı bırakıp Gürcistan'a gidiyorlar ve ondan sonra bir haber alamıyoruz. Gürcistan Konsolosluğu'na kendi imkanlarımızla ulaştığımız da bize çocuklarla ilgili bir kayıt olmadığını söylediler. Yaşları reşit diye konuyla pek ilgilenmiyorlar. Çocuğum, arabanın torpidosuna 10 bin lira bırakıp gitmiş bizde Gürcistan'da gezip geri geleceğini düşündük ama aradan 13-14 ay geçti bir iz yok. 16 yaşlarındayken IPTV satışı yapmış ondan sonra eve mahkeme kağıdı geldi, biz ondan dolayı kaçtığını düşünüyoruz ya da bu tür işleri gittiği yerde yaptırıyorlar diye düşünüyoruz" dedi.

189 ülkede aranıyorlar

Metehan Arslan Topçu'nun nişanlısı M.A.'nın ailesinin kızlarını pek fazla merak edip aramadıklarını belirten Baba Topçu, "Pek arayış içinde olduklarını, yanımızda olduklarını da görmedik. Bu konuda 13 ay boyunca hiç yardımcı olmadılar. CİMER'e başvurularımız neticesinde bize 189 ülkede ilk olarak sarı bülten daha sonra kırmızı bültenle arandığı söylendi ve polis merkezine gittiğimde bana dosyanın savcılıkta olduğu bilgisi verildi. Bir evlat 19 yaşına kadar kolay büyütülmüyor, gözünün içine bakıyorsunuz" diye konuştu.

"Nişanlıyken iki ay içinde yok oldular, sır oldular"

Oğlundan gelecek bir işarete umutla bekleyen acılı anne Sabahat Topçu, "Ben oğlumun dönmesini istiyorum, çok özledim. Oğlum şu anda ne yapıyor, ne halde bilmiyorum. Tek istediğim sesini duymak. 13 aydan beri yok, aramadığımı, sormadığımız ve gitmediğimiz yer kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, kızın annesi de aramaya hiçi çıkmadı, sanki evladından vazgeçmiş gibi. Belki oğlumu öldürüp bir kenara attılar. Nişanlıyken iki ay içinde yok oldular, sır oldular" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayıp Metehan 13 Aydır Bulunamadı - Son Dakika

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