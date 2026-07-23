Çalınan Tiny House Bulundu - Son Dakika
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Çalınan Tiny House Bulundu

Çalınan Tiny House Bulundu
23.07.2026 20:56
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Adana'da çalınan 1.65 milyon liralık tiny house, polis tarafından bulundu ve sahibine teslim edildi.

TINY HOUSE BULUNDU

Adana'da öğretmen Burcu Güven'in, Bali'de tatil yaptığı sırada çalınan 1 milyon 650 bin lira değerindeki 'tiny house'u, polis ekipleri tarafından Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki bir atölyede bulundu. Yapılan çalışmada 'tiny house'un tadilat için atölyeye bırakıldığı tespit edildi. Atölyeden alınan 'tiny house', Güven'e teslim edildi. Polisin, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Adana, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalınan Tiny House Bulundu - Son Dakika

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