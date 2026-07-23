Çalınan Tiny House Bulundu

TINY HOUSE BULUNDU

Adana'da öğretmen Burcu Güven'in, Bali'de tatil yaptığı sırada çalınan 1 milyon 650 bin lira değerindeki 'tiny house'u, polis ekipleri tarafından Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki bir atölyede bulundu. Yapılan çalışmada 'tiny house'un tadilat için atölyeye bırakıldığı tespit edildi. Atölyeden alınan 'tiny house', Güven'e teslim edildi. Polisin, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.