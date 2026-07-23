Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

23.07.2026 06:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Operasyonda kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi.

EVDE KENEVİR VE KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu.

Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi verilmesi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturmanın İlçe Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Ezel Akay, Yönetmen, Hastane, Kenevir, Magazin, Güncel, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Pamuk Mehmet Pamuk:
    Bir yolunu bulur Ezel . 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’ye yayılıyor Dev etçil çekirgeler Başkent’te görüldü Türkiye'ye yayılıyor! Dev etçil çekirgeler Başkent'te görüldü
TBMM’de kritik eşik geçildi Emekli zammı teklifinde kritik gelişme TBMM'de kritik eşik geçildi! Emekli zammı teklifinde kritik gelişme
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
ABD İran’ı vurdu Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar
Zeydan Karalar’dan Özgür Özel’e soğuk duş: CHP’de kalacağım Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım
Özel’in yeni parti açıklaması CHP’yi sarstı 1 saatte 387 bin üye istifa etti Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı Bakın kim çıktı Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı
Banka işlemlerinde yeni karar Ücreti müşteri ödeyecek Banka işlemlerinde yeni karar! Ücreti müşteri ödeyecek
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi 31 kişi yaralandı Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu: Çaresizliğimden faydalandı 16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu: Çaresizliğimden faydalandı

07:25
Savaşta yeni perde ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
07:12
Dünya Trump’ı değil, arkasındaki genci konuşuyor Fena trolledi
Dünya Trump'ı değil, arkasındaki genci konuşuyor! Fena trolledi
07:04
Bali’de akılalmaz vurgun Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı
Bali'de akılalmaz vurgun! Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı
06:40
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu’nun ölümünde Enver Altaylı’nın parmağı var
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var
05:01
Gazeteciye restoranda kanlı infaz Kahvaltı yaparken öldürdüler
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler
03:05
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma
Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma
02:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
02:15
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
22:04
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi’nin takımı arkadaşı oldu
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi'nin takımı arkadaşı oldu
21:58
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
19:50
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 08:04:10. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.