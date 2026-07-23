Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar - Son Dakika
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Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar

Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM\'deki parti kasasını boşaltıyorlar
23.07.2026 22:11
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Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP ile ilgili ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Özgür Özel ve ekibinin giderayak CHP TBMM grubunun kasasını boşalttığını öne sürdü. Özel ve ekibinin milletvekillerini arayarak “İbra kararı aldık, grupta toplanan paraları kişi başına bölüp milletvekillerimize aktarıyoruz. IBAN numarası yolla, sana da düşen bedeli gönderelim” dediği, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin ise, "Bu resmen nitelikli hırsızlıktır” diyerek teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP ile ilgili büyük tartışma yaratacak bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Özgür Özel ve ekibinin gruptaki kasayı boşalttığını öne sürerek, milletvekillerinin aranıp "İbra kararı aldık, biriken parayı vekillere dağıtıyoruz, IBAN gönderin" denildiğini ileri sürdü. İddiaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler bu teklife sert tepki göstererek durumu "nitelikli hırsızlık" olarak niteledi ve parayı kabul etmedi.

"ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ GİDERAYAK KASAYI BOŞALTIYOR"

Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Özgür Özel ve ekibi giderayak CHP TBMM grubunun kasasını boşaltıyor..

"IBAN YOLLA, SANA DÜŞEN BEDELİ GÖNDERELİM"

Özel ve ekibi milletvekillerini arayarak “İbra kararı aldık, grupta toplanan paraları kişi başına bölüp milletvekillerimize aktarıyoruz. IBAN numarası yolla, sana da düşen bedeli gönderelim” diyor.

"BU RESMEN NİTELİKLİ HIRSIZLIKTIR"

CHP’de siyasete devam edecek olan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise bu teklifi kabul etmeyip “Bu yanlış ve haksız yaklaşımdır meclis grubumuz devam ediyor, kasayı böyle boşaltmanız yanlış. Bu paraları yeni partinize götürüyorsunuz bu resmen nitelikli hırsızlıktır” yanıtını veriyor." 

Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Yarkadaş, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Hahah :) 2 0 Yanıtla
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