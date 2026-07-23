ABD ve Suudi Arabistan'dan nükleer iş birliği anlaşması - Son Dakika
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ABD ve Suudi Arabistan'dan nükleer iş birliği anlaşması

23.07.2026 03:05
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ABD ile Suudi Arabistan, barışçıl nükleer iş birliği ve güvenlik tedbirleri içeren '123 Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşma, milyarlarca dolarlık ortaklık ve ABD'nin nükleer teknoloji ihracatını artırmayı hedefliyor.

ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan arasında "123 Anlaşması" olarak bilinen barışçıl nükleer iş birliği anlaşması ve buna eşlik eden karşılıklı güvenlik tedbirleri anlaşması imzalandığı bildirildi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ın "123 Anlaşması" olarak bilinen barışçıl nükleer iş birliği anlaşması ve buna eşlik eden karşılıklı güvenlik tedbirleri anlaşmasını imzaladığı bildirildi. ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmaların nükleer silahların yayılmasının önlenmesi dahil çeşitli ekonomik ve stratejik hedefleri ileriye taşıyacağı ve onlarca yıl sürecek, milyarlarca dolarlık bir ortaklığın yasal temelini oluşturacağı belirtildi. Açıklamada, "123 Anlaşması, Amerikan şirketlerine Suudi nükleer enerji programında büyük bir erişim imkanı sunarak Amerikan endüstrisine, çalışanlarına ve tedarik zincirlerine fayda sağlarken Suudi Arabistan'ın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olacak" denildi. İmzalanan anlaşmaların, nükleer güvenlik, emniyet ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda yüksek standartları koruyarak ve ABD'nin sivil nükleer teknolojideki rekabet avantajını güçlendirerek ABD'nin konumu ile bölgesel güvenliği destekleyeceği vurgulandı.

"Stratejik ortaklığı derinleştirecek"

ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın liderliğinde sivil nükleer pazardaki rekabet avantajını yeniden kazandığı vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan ile kurulan ortaklığın ABD'nin nükleer teknoloji ihracatını artıracağı, yüksek maaşlı istihdam ve uzun vadeli ekonomik büyüme sağlayacağı, ABD'nin enerji ve ulusal güvenlik pozisyonunu güçlendireceği, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını pekiştireceği ve ABD-Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığı derinleştireceği ifade edildi. Öte yandan, söz konusu anlaşmaların incelenmek üzere ABD Kongresi'ne sunulacağı kaydedildi.

"ABD nükleer rönesansı başladı"

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, imzalanan anlaşmaların önemine işaret ederek, "Bu anlaşmalar, iki ulusun ABD-Suudi Arabistan ticari ilişkilerini güçlendirme, yurt içine refah ve yurt dışındaki müttefiklerimize güvenlik sağlama konusundaki ortak kararlılığını yansıtıyor" dedi. Wright, "Emin olabilirsiniz ki bu anlaşmalar, dünyanın en iyi nükleer teknolojisine ve tamamı burada, ABD'de tasarım yapan bilim insanlarına dayanırken nükleer güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusundaki en yüksek standartları da korumaktadır. Başkan Trump sayesinde 'ABD nükleer rönesansı' başlamıştır ve bu, Amerikan ve Suudi halklarına uzun vadeli faydalar sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD ve Suudi Arabistan'dan nükleer iş birliği anlaşması - Son Dakika

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