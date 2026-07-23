Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar - Son Dakika
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Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar

23.07.2026 22:32
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Muğla'nın Ula ilçesinde sokakta kavga eden Ercan Göktaş ile Çınar Agah Ersoy birbirini bıçakla yaraladı. İki şahıs da yaralanırken, olay çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Ula ilçesinde iki kişi sokakta birbirlerine bıçakla saldırdı. Olay anını güvenlik kamerası kaydetti.

BİRBİRLERİNE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Göktaş (57) ile Çınar Agah Ersoy (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Göktaş ve Ersoy, birbirini bıçakla yaraladı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göktaş ve Ersoy, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralıdan Göktaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Çınar, Kavga, Muğla, Ula, Ula, Son Dakika

Son Dakika Muğla Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar - Son Dakika

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