Bali'de akılalmaz vurgun! Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı

Bali'de tatil yapan bir kripto para yatırımcısı, sosyal medyada takipleşmek amacıyla telefonunu verdiği kadın tarafından 14 bin dolar dolandırıldı. Kilidi açık telefonu fırsat bilen kadın, saniyeler içinde mağdurun kripto cüzdanındaki bakiyeyi başka bir hesaba aktararak büyük bir vurguna imza attı ve kısa süre sonra mekândan ayrılarak kayıplara karıştı.

VİDEODAKİ O GERGİN YÜZLEŞME

Olayın hemen ardından dolandırıldığını fark eden yatırımcının, şüpheli kadın ve arkadaşlarıyla yüzleştiği gergin anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, mağdur adamın sarışın kadına ve yanındaki kişilere öfkeyle bağırarak işlemi kime yaptıklarını sorduğu, "Kime gönderdin, parmağınla göster!" diyerek sert bir şekilde hesap sorduğu görülüyor.

Suçlamaların odağındaki kadın ise işlemi kendisinin yapmadığını söyleyerek adamın iddialarını şiddetle reddediyor ve panik içinde durumdan sıyrılmaya çalışıyor. Adamın ısrarlı ve agresif takibi karşısında köşeye sıkışan şüpheli, daha fazla dayanamayarak aniden arkasını dönüyor ve park halindeki motosikletlerin olduğu karanlık sokağa doğru koşarak hızla kayıplara karışıyor.

SİBER HIRSIZLIĞIN YENİ YÖNTEMİ

Yaşanan bu sarsıcı hırsızlık, saniyeler süren bir dikkatsizliğin ne kadar ağır bedeller ödetebileceğini bir kez daha kanıtladı. Kripto cüzdanı veya bankacılık uygulamalarının bulunduğu açık bir cihazı tanınmayan birine teslim etmek, yeni nesil hırsızlık yöntemlerinin en pratik hedeflerinden biri haline gelmiş durumda.