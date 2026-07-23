Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı - Son Dakika
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Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı

Beşiktaş, Midtjylland\'ı tek golle yıktı
23.07.2026 22:52
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında  Beşiktaş ile Danimarka'nın Midtjylland takımı karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇA ETKİLİ BAŞLADI

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ön direkte Oh'un kafayla aşırttığı topa Salih Özcan'ın altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

KONUK EKİP 10 KİŞİ KALDI

15. dakikada Midtjylland 10 kişi kaldı. Orta sahada Etim ile girdiği ikili mücadelede Djalo yerde kaldı. Maçın hakemi Ricardo de Burgos, Etim'i direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı

OLAITAN NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

22. dakikada siyah-beyazlı takım, önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Djalo, topu ceza yayındaki Oh ile buluşturdu. Güney Koreli futbolcu, şık bir dokunuşla meşin yuvarlağı Olaitan'ın önüne çıkardı. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

BEKLENEN GOL ORKUN'LA GELDİ

26. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin sağdan gönderdiği pasında topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı

TOP AZ FARKLA DIŞARIDA

71. dakikada gelişen Beşiktaş hücumunda Orkun, savunma arkasına sızan Cerny'e pasını gönderdi. Cerny ceza alanı sol çaprazında kontrolü sağladıktan sonra dar açıdan sol ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

NUBEL HARİKA ÇIKARDI

Mücadelenin 79. dakikasında konuk ekipte orta alanda topla buluşan Bravo savunma arkasına koşu atan Billing'e iyi bir ara pası gönderdi. Boş alanı değerlendiren Billing, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Oyuncunun yakın köşeye vuruşunu kaleci Nübel iyi bir refleks ile kurtardı ve kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ DANİMARKA'YA AVANTAJLI GİTTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Beşiktaş kazanarak rövanş öncesi avantajı kaptı. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mesut öztaş mesut öztaş:
    Beşiktaş kıyım ama midjylant istediğini aldi 0 0 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Allah aşkına birileri artık şu Semih Kışıçsoy’un,Rıdvan Yılmaz’ın Mustafa Hekimoğlu’nun bu takımın oyuncusu olmadıklarının ve en kısa zamanda gönderilmeleri gerektiğini bir idrak etsin.Milletin gördüklerini siz kulübü yönetenler ve teknik heyet görmüyomu merak ediyorum. 0 0 Yanıtla
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