İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor - Son Dakika
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İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor

23.07.2026 21:54
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polis koruması ve fanatik yerleşimciler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Skandala Türkiye'den art arda sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, baskının uluslararası hukuka ve Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsüne yönelik açık bir ihlal olduğunu vurguladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polis koruması ve fanatik yerleşimciler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Skandal baskına Türkiye'den art arda sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, baskının uluslararası hukuka ve Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsüne yönelik açık bir ihlal olduğunu vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli bakanın aşırılık yanlısı grupla birlikte İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının "en güçlü biçimde" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin kabul edilemez olduğu ifade edilirken, bu girişimlerin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor

ÖMER ÇELİK: SAYGISIZLIĞI LANETLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail yönetimine sert tepki gösterdi.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor

Çelik, "Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN: İNSANLIK VİCDANINA SALDIRI 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise baskını "kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Duran, Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün hiçe sayıldığını belirterek uluslararası topluma sessiz kalmama ve etkili, kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti. Kurtulmuş, kutsal mekanlara yönelik provokasyonların ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamaların kabul edilemez olduğunu ifade ederek, Filistin halkının haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş açıklamasında, "Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor

Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini hedef alan, Kudüs’ün tarihî ve hukukî statüsünü yok sayan bu kural tanımazlık asla kabul edilemez.

Soykırım çetesi Netanyahu hükûmetinin bu pervasız adımı, Filistin topraklarındaki işgal ve ilhak siyasetinin "İnsanlık Cephesi" tarafından artık kesin ve kararlı bir şekilde durdurulması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Netanyahu ve çetesi derhal durdurulmalı, uluslararası toplum sözle yetinmeyerek İsrail’in saldırganlığını önleyecek somut tedbirleri hayata geçirmelidir.

Kudüs ve Mescid-i Aksa sahipsiz değildir. Başkenti Kudüs olan, nehirden denize özgür bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkının yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALA: ULUSLARARASI HUKUK BİLEREK ÇİĞNENİYOR 

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini kınayarak, "Mescid-i Aksa münhasıran Müslümanlara aittir ve bu gerçek ne işgalle ne de sahada yaratılan oldubittilerle değiştirilemez. Netanyahu hükümetinin bu provokasyonları sürdürmesi, uluslararası hukuku bilerek çiğnediğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskının işgalin kutsal mekanlara sirayet eden yeni bir halkası olduğunu belirtti.

"Bir İsrail bakanının, yanındaki aşırılık yanlısı güruhla birlikte, güvenlik güçlerince fiilen korunarak Mescid-i Aksa'ya girmesi, provokasyonun artık devlet politikasına dönüştüğünün itirafıdır." değerlendirmesinde bulunan Ala, şunları kaydetti:

"Bunu en sert ifadelerle kınıyoruz. Kudüs'teki kutsal mekanların statüsü müzakere konusu değildir. Mescid-i Aksa münhasıran Müslümanlara aittir ve bu gerçek ne işgalle ne de sahada yaratılan oldubittilerle değiştirilemez. Netanyahu hükümetinin bu provokasyonları sürdürmesi, uluslararası hukuku bilerek çiğnediğinin göstergesidir. Sessiz kalmak, bu ihlallere ortak olmaktır. Uluslararası toplumu, somut adımlar atmaya davet ediyoruz."

Dışişleri Bakanlığı, Burhanettin Duran, Numan Kurtulmuş, Mescidi Aksa, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, İsrail, Polis, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika İsrail İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Bizene bundan iki kuzenin kavgasi bu 1 8 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Artık bu hikayeleri bırakın İcraata bakın 8 1 Yanıtla
  • Osman Zengin Osman Zengin:
    .israille ticarette rekorlar kırmışsıniz kınama neya 5 1 Yanıtla
  • Numin null Numin null:
    amamda aman nede çok korktu İsrail bişey yapmadınız bizim bastakiler anca kınayin siz İran gibi 1 tane füze bile atamadiniz bide sabahtan akşama kadar İran'ı begenmezsiiniz 5 1 Yanıtla
  • İbrahim KÜÇÜKÖNDER İbrahim KÜÇÜKÖNDER:
    Tepki değil icraat bekliyor millet 20 yıldır tepki veriyoruz sonuç ortada yemezler 5 1 Yanıtla
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