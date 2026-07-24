Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi? - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti’nin kuruluşu ve genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik etti. Partinin Türkiye demokrasisine katkı sunmasını dileyen Yavaş’ın bu hamlesi gözleri yeniden siyasi geleceğine çevirirken, görüşme sonrası yapılan açıklamada CHP’den istifa edip etmeyeceğine ya da Yeni Parti’ye geçip geçmeyeceğine dair bir bilgiye yer verilmedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti’nin kuruluşu ve genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik etti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Yavaş’ın siyasi geleceğine ve CHP’den istifa edip etmeyeceğine dair bir detay yer almadı.

YAVAŞ: "DEMOKRASİMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK"

Özgür Özel ile telefonda bir görüşme gerçekleştiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti’nin Türkiye siyasetine hayırlı olmasını diledi. Yavaş, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti’nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

YENİ PARTİ’YE GEÇECEK Mİ? SESSİZLİK KORUNUYOR

Görüşmenin ardından yapılan resmi açıklamalarda, kamuoyunun merakla beklediği "Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi?" veya "Yeni Parti'ye katılacak mı?" sorularına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

"MANSUR YAVAŞ'IN YÜRÜYÜŞÜ BELLİDİR"

Özgür Özel, daha önce yaptığı bir açıklamada Mansur Yavaş’ın duruşunun belli olduğunu söylemişti. Özel, "Mansur Yavaş'ın ilk günden beri bizim yanımızda yürüyüşü bellidir. Duruşu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Siyaset, Türkiye, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi? - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ramazanefe Hala sag Sola hirsiz diyebiliyormusunjz ? 1 1 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    HIRHIZLAR PARTİSİ 0 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    17-25 aralik gozuyle gordu ama Hala saga Sola hirsiz diyebiliyor. vallaha bir bitin artik 0 0 Yanıtla
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