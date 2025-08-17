Siirt'te Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Siirt'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

17.08.2025 18:08
Kurtalan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Araç takla attı, inceleme sürüyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan- Batman karayolu Kaynaklı köyü mevkisinde 56 AAZ 488 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken, araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahanin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Siirt'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Kurtalan, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, trafik, siirt, Son Dakika

Siirt'te Trafik Kazası: 6 Yaralı
