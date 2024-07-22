Siirt'te traktör devrildi: 2'si ağır 7 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te traktör devrildi: 2'si ağır 7 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana gelen kazada, süt sağmak için yaylaya giden kadınları taşıyan traktör devrildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.07.2024 19:38
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Siirt'in Eruh ilçesi Okçular köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, süt sağmak için yaylaya giden kadınları taşıyan traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada şoför E.A ile traktör römorkunda bulunan H.D. (30), A.A. (48), S.A. (29), H.D. (41), L.A. (40) ve F.A. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te traktör devrildi: 2'si ağır 7 yaralı - Son Dakika

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