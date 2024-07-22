Siirt'te traktör devrildi: 2'si ağır 7 yaralı

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Siirt'in Eruh ilçesi Okçular köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, süt sağmak için yaylaya giden kadınları taşıyan traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada şoför E.A ile traktör römorkunda bulunan H.D. (30), A.A. (48), S.A. (29), H.D. (41), L.A. (40) ve F.A. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT