Siirt\'te yan yatan otomobildeki 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 56 AK 191 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada L.K. ve V.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.