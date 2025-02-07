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Sıla bebek duruşması başladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın üçüncü ve karar duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 9.30'da başlayan duruşma kapalı oturumda yapılıyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sabah saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri adliye binasına giriş yaptı.

Davanın sanıkları arasında yer alan Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. için ise "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için toplam 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.