Silahla Tehdit Eden Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Silahla Tehdit Eden Şahıs Yakalandı

Silahla Tehdit Eden Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.B. jandarma tarafından yakalandı.

23.04.2025 09:10
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Afyonkarahisar'da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.B. isimli şahsın birden fazla kişi tarafından silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobanlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Jandarma, Son Dakika

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