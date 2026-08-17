Şile'de Boğulma Tehlikesi: 1 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şile'de Boğulma Tehlikesi: 1 Kayıp

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şile'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 1'i kayboldu, arama çalışmaları devam ediyor.

Şile'de dün denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirirken, 4 kişi kurtarıldı. Açığa doğru sürüklenerek kaybolan 54 yaşındaki şahsı arama çalışmalarının bugün de devam ettiği öğrenildi.

Olay, 17 Ağustos saat 15.15 sıralarında Şile Macera Park sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen A.M. (54) ise kayboldu. Sahil Güvenlik botu tarafından denizde arama çalışmaları gerçekleştirilirken; itfaiye ekipleri de arama çalışmalarına karadan destek verdi.

Arama çalışmaları bugün de Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde yoğunlaştırılırken, A.M.'nin yakınlarının sahildeki umutlu bekleyişi sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Şile, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şile'de Boğulma Tehlikesi: 1 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor Kırmızı halıda boy gösterdiler Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor! Kırmızı halıda boy gösterdiler
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Aydın’da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Aydın'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
09:53
Alışılmışın dışında belediye başkanı Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
09:48
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış İşte yaşananlar
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar
09:02
Türkiye’nin köklü akaryakıt şirketinden konkordato başvurusu
Türkiye’nin köklü akaryakıt şirketinden konkordato başvurusu
08:44
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
08:28
Bahçeli’den Öcalan’la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 10:25:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Şile'de Boğulma Tehlikesi: 1 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.