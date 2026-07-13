Şile\'de Boğulma Tehlikesi: Küçük Kız Kurtarıldı

Şile'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 5-6 yaşlarındaki kız çocuğu, plajda görevli ilk yardım personelinin zamanında yaptığı müdahaleyle hayata döndürüldü.

Şile Akçakese Plajı'nda denizde boğulma tehlikesi geçiren küçük bir çocuk, ilk yardım personelinin kritik müdahalesiyle ölümden döndü. Edinilen bilgilere göre, Akçakese Plajı'nda denize giren 5-6 yaşlarındaki bir kız çocuğu bir süre sonra gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden plajda görevli ilk yardım personelinin hızla harekete geçmesiyle birlikte küçük kız sudan çıkarılarak hayata döndürüldü. Plajda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - İSTANBUL