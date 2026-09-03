Silivri açıklarında iki geminin karıştığı kazada Alsu gemisinde bilirkişi incelemesi yapıldı - Son Dakika
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Silivri açıklarında iki geminin karıştığı kazada Alsu gemisinde bilirkişi incelemesi yapıldı

Silivri açıklarında iki geminin karıştığı kazada Alsu gemisinde bilirkişi incelemesi yapıldı
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Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemilerinin karıştığı kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Alsu gemisinde bilirkişi incelemesi yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde gemiye gelen bilirkişi hasarı incelerken, balıkadamlar denize dalarak geminin altındaki hasarı değerlendirdi.

Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası ardından başlatılan soruşturma kapsamında ALSU isimli gemide bilirkişi incelemesi yapılıyor.

Dalgıçlar su altında hasarı belirlemek çalışma başlattı.

Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu isimli iki geminin karıştığı kanın ardından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Silivri sahilinde yaklaşık 2 kilometre mesafeye çekilen Alsu gemisinde inceleme başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde gemiye gelen bilirkişi, incelemelerde bulundu. Balıkadamlar ise denize dalarak geminin altında oluşan hasarı inceledi. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri açıklarında iki geminin karıştığı kazada Alsu gemisinde bilirkişi incelemesi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında iki geminin karıştığı kazada Alsu gemisinde bilirkişi incelemesi yapıldı - Son Dakika
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