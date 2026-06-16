Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu ve 9 kişi tutuklandı

Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk iddialarıyla nedeniyle operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmesini talep etmişti.

Başkan Balcıoğlu tutuklandı

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 kişiden Adem Kalaba dışında Silivri Belediyesi Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanırken Kalaba'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL