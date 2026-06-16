Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu ve 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu ve 9 kişi tutuklandı

16.06.2026 05:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı, 1 kişinin işlemleri sürüyor.

Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk iddialarıyla nedeniyle operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmesini talep etmişti.

Başkan Balcıoğlu tutuklandı

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 kişiden Adem Kalaba dışında Silivri Belediyesi Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanırken Kalaba'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Silivri Belediyesi, Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu ve 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

03:08
Dünya Kupası’nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan’dan Muslera da tarihe geçti
Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti
23:27
Diyarbakır’da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
23:25
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:52
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 06:10:55. #7.12#
SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu ve 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.