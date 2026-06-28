Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan yangın uyarısı: "Tüm vatandaşlarımızın çok daha tedbirli olması gerekiyor" - Son Dakika
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Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan yangın uyarısı: "Tüm vatandaşlarımızın çok daha tedbirli olması gerekiyor"

28.06.2026 16:49
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Silivri'de farklı noktalarda çıkan tarla yangınları kontrol altına alındı. Kaymakam Tolga Toğan, can kaybı olmadığını, 3 vatandaşın dumandan etkilendiğini ve 11 evin tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.

Silivri'de farklı noktalarda çıkan tarla yangınlarına ilişkin Silivri Kaymakamı Tolga Toğan açıklama yaptı. Kaymakam, 3 ayrı noktada çıkan yangınların kontrol altına alınıp söndürüldüğünü belirterek, olayda can kaybı yaşanmadığını, 3 vatandaşın ise dumandan etkilendiğini açıkladı.

"3 ayrı noktada yangın çıktı, tamamı söndürüldü"

Kaymakam Toğan açıklamasında, yangınların farklı bölgelerde meydana geldiğini belirterek, "Öncelikle herkese geçmiş olsun. Bir tanesi cezaevi yolunun karşısında olmak üzere 3 yerde yangın çıktı. 3 yangın da kontrol altına alındı, söndürüldü." dedi.

"Can kaybı yok, 3 vatandaşımız dumandan etkilendi"

Yangında can kaybı ya da ağır yaralanma olmadığını ifade eden Kaymakam Toğan, "Bir can kaybı yok. Sadece 3 vatandaşımız dumandan etkilendi, onlar hastanede kontrol altındalar" ifadelerini kullandı.

"11 ev tedbiren tahliye edildi"

Çeltik Mahallesi'ndeki yangına da değinen Kaymakam Toğan, "Çeltik'te meydana gelen yangında 11 ev tahliye edildi. Zaten bir kısmı yazlık olduğu için boştu" dedi.

"Havadan müdahale çok faydalı oldu"

Söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kaymakam Toğan, "Yangın başlar başlamaz bütün ekiplerimiz, İstanbul itfaiyemiz, belediye ekiplerimiz, jandarmamız, emniyetimiz müdahil oldu. Zamanında gelen bir hava müdahalesi oldu ve gayet faydalı oldu. Yangın fazla genişlemeden söndürülmüş oldu." ifadelerini kullandı.

"522 personel, 165 araç ve 1 helikopterle müdahale edildi"

Kaymakam, müdahale gücüne ilişkin ise "522 personel, 165 araç ve bir helikopterle 3 noktada çıkan yangına müdahale edildi ve yangın söndürüldü" dedi.

"En ufak ihmal büyük yangınlara sebep olabilir"

Vatandaşlara uyarıda bulunan Kaymakam, yaz ve hasat dönemine dikkat çekerek, "Bu tür yangınların yaz ve hasat sezonuyla birlikte yoğun yaşandığı bir ilçedeyiz. En ufak bir tedbirsizlik, sigara izmariti ya da kıvılcım büyük yangınlara sebep olabilir. Tüm vatandaşlarımızın çok daha tedbirli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tolga Toğan, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan yangın uyarısı: 'Tüm vatandaşlarımızın çok daha tedbirli olması gerekiyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan yangın uyarısı: "Tüm vatandaşlarımızın çok daha tedbirli olması gerekiyor" - Son Dakika
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