Silivri'de Orman Yangını: 100 Hektar Zarar ve Tahliyeler

İstanbul Valiliği, Silivri'deki orman yangınında yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğünü, Çanta Mahallesi'nde 50 hanenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, öğle saatlerinde Silivri'de çıkan orman yangınına ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Silivri'deki orman yangınına ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam etmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden söndürme çalışmalarında, 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker, 50 traktör, 19 iş makinesi, 56 itfaiye aracı, 67 araç ve 691 personel görev yapmaktadır. Yangın sebebiyle Çanta mahallesinde 50 hane tedbir amacıyla boşaltılmıştır. Kızılay, bölgede çalışan personellerimiz, vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz için yardım araçlarıyla bölgede çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Valimiz Davut Gül, yangın söndürme çalışmalarını Çanta Mahallesi'nden takip etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yer yer kontrol altına alınan yangının söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL