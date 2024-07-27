Silivri'de taksiye binen yolcu denetim yapan polislerden kaçtı - Son Dakika
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Silivri'de taksiye binen yolcu denetim yapan polislerden kaçtı

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Silivri'de bir yolcu, polislerin yaptığı denetimde kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Şüphelinin pantolonundan 2.3 gram metamfetamin, takside bıraktığı çantadan ise 60.21 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada 133.24 gram uyuşturucu madde bulundu.

27.07.2024 16:29
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Silivri'de taksiye binen yolcu denetim yapan polislerden kaçtı

Çantasından, pantolonundan ve evinden uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - Silivri'de ticari taksi içerisinde bulunan bir yolcu, polislerin yürüttüğü denetimde ekiplerden kaçtı. Kaçtığı sırada izini kaybettirmek için pantolonunu değiştiren şüphelinin cebinden 2.3 gram metamfetamin, takside bıraktığı çantadan ise 60.21 gram esrar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu madde ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 26 Temmuz tarihinde Silivri'de denetim gerçekleştirdi. Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli bir ticari taksi durduruldu. Ekiplerin taksi içerisinde arama yaptığı sırada D.K. isimli yolcu, araçta bulunan karton çantayı araçta bırakarak kaçtı. O esnada şüpheli ve polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Polislerden kaçıp, izini kaybettirmek için pantolonunu değiştirdi

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için peşine düştü. İzini kaybettirmek için bir yere saklanan şüpheli kıyafetlerini çıkartarak plaja kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin durdurulan takside yaptıkları aramada arka koltuktaki karton çanta ele geçirildi. Çantayı inceleyen ekipler, 60.21 gram esrarı ele geçirdi. Şüphelinin ekiplerden kaçtığı sırada değiştirdiği pantolonundan ise cebinde poşetlenmiş halde 2.3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Evinde 133 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphelinin Fener Mahallesi'ndeki evini tespit eden ekipler, adreste yaptıkları aramada 70.73 gram esrar olmak üzere 133.24 gram uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Ekiplerce gözaltına alınan D.K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de taksiye binen yolcu denetim yapan polislerden kaçtı - Son Dakika

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