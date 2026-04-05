Silivri Kadıköy'de gece yangını: 6 kişi son anda kurtuldu

05.04.2026 16:46  Güncelleme: 16:53
Silivri Kadıköy Mahallesi'nde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 6 kişi son anda dışarı çıkmayı başardı. Aile, uzun süredir elektrik erişimi problemi yaşadıklarını belirtti. Yangın sonrası aileye destek ziyaretleri yapıldı.

Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evde yaşayan 6 kişi canını son anda kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında Mümin Köse'ye ait evde yangın çıktı. Evde çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi. İçeride bulunan 6 kişi ölümden döndü. Olay sırasında aile üyeleri hiçbiri kişisel eşyasını alamadan dışarı çıktığı öğrenildi yaşadıkları büyük panikle geceyi dışarıda geçirdi.

Aileden elektrik iddiası

Yangının ardından konuşan Behiye Köse, evlerinde elektrik bulunmadığını, bu nedenle mum ışığında yaşamlarını sürdürdüklerini ifade etti. Ailenin bir süredir elektrik erişimi konusunda sorun yaşadığı öne sürüldü.

Ev sahibi Mümin Köse de yaklaşık bir yıldır elektrik bağlanamadığını, bu süreçte çeşitli başvurular yaptıklarını ancak trafo yetersizliği gerekçesiyle sonuç alamadıklarını savundu. Köse, yaşanan yangının ardından evin tamamen yandığını ve ailenin büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Muhtardan dikkat çeken açıklama

Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik de konuya ilişkin değerlendirmesinde, trafo yetersizliği gerekçesinin kendilerine de iletildiğini belirtti. Yeniçiftlik, mahallede bu konuda girişimlerde bulunulduğunu, ancak mevcut sorunun çözülemediğini söyledi.

Siyasi parti temsilcileri ve mahalle sakinleri aileyi yalnız bırakmadı

Yangının ardından aileye geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve yönetim kurulu üyeleri, CHP ilçe yöneticileri, Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Yaman, Silivri Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Gülşah Tatlı Güler ile mahalle sakinleri aileyi ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Öte yandan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun talimat verdiği, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ekiplerinin devreye alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kadıköy, Kaza, Son Dakika

