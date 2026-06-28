Silivri'de Yangın: Milyonlarca Lira Zarar - Son Dakika
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Silivri'de Yangın: Milyonlarca Lira Zarar

28.06.2026 19:00
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İstanbul Silivri'de çıkan ot yangını, seramik deposuna sıçrayarak büyük zarara yol açtı.

İstanbul Silivri'de meydana gelen ot yangını, bir işletmenin seramik deposuna sıçradı. Yangın nedeniyle işletmede milyonlarca liralık zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Silivri ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki bir seramik deposuna da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Depodaki seramik malzemeler, ahşap paletler ve bir forkliftin etkilendiği yangında milyonlarca liralık zarar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, İstanbul, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de Yangın: Milyonlarca Lira Zarar - Son Dakika

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