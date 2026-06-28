Silivri'de Yangın: Milyonlarca Lira Zarar

İstanbul Silivri'de meydana gelen ot yangını, bir işletmenin seramik deposuna sıçradı. Yangın nedeniyle işletmede milyonlarca liralık zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Silivri ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki bir seramik deposuna da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Depodaki seramik malzemeler, ahşap paletler ve bir forkliftin etkilendiği yangında milyonlarca liralık zarar meydana geldi. - İSTANBUL