Silivri'de Yangın Ormana Sıçradı

Silivri'de tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına 2 uçak, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale ediliyor.

İstanbul Valiliği'nce Silivri tarım arazisinde çıkan yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 15.00 sıralarında Silivri ilçesi Çanta Balaban Mahallesinde kuru otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramıştır. Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri yangına 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL