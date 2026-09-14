Silivri Sahili'nde çıkan kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Silivri Sahili'nde çıkan kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

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Silivri Sahili'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Silivri Sahili'nde çıkan kavgada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Silivri Sahili'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sırasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Silivri Sahili, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri Sahili'nde çıkan kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Sahili'nde çıkan kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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