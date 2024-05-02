Silivri Sanayi Sitesi'nde Hırsızlık Olayı - Son Dakika
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Silivri Sanayi Sitesi'nde Hırsızlık Olayı

Silivri Sanayi Sitesi bölgesinde bir iş yerinin bahçesine giren hırsızlar çaldıkları hammaddeleri araçlarına yükleyerek kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

02.05.2024 19:20
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Silivri Sanayi Sitesi bölgesinde bir iş yerinin bahçesine giren hırsızlar çaldıkları hammaddeleri araçlarına yükleyerek kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silivri Sanayi Sitesi bölgesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir iş yerine giren hırsızlar girişte bulunan hammaddeleri çalarak araçlarına yükledi. İş yerindeki çalışanın kendilerini fark ettiği gören hırsızlar olay yerinden hızla kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda şüphelilerin hammaddeleri hızla araca yükledikleri ve iş yeri çalışanını görünce olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silivri Sanayi Sitesi'nde Hırsızlık Olayı - Son Dakika

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