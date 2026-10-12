Silopi meclisinde tartışma kavgaya dönüştü, başkan yardımcısına saldırı iddia edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde belediye aylık meclis toplantısı sırasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Meclis Üyesi Tahir Tarhan ile Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday arasında yaşanan gerginlikte tarafların birbirlerine su fırlattığı, ardından fiziki müdahalenin yaşandığı anlar kameralara yansıdı.

Silopi Belediyesi aylık meclis toplantısında yaşanan gerginlik, toplantı salonunda tansiyonun yükselmesine neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Meclis Üyesi Tahir Tarhan ile Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı arasında başlayan tartışmaya Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday'ın da tepki göstermesi üzerine gerginlik büyüdü. Olay sırasında Tahir Tarhan'ın Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday'ın yüzüne su fırlattığı, Kuday'ın da karşılık vermesinin ardından tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü öne sürüldü.

Görüntülere yansıyan olayda, DEM Partili bazı belediye meclis üyelerinin de tartışmaya dahil olduğu ve Kuday'a yönelik fiziki müdahalede bulunulduğu iddia edildi.

Yaşananlar toplantı sırasında kaydedilen görüntülere yansıdı.