Sinan Ateş Davasında Tetik İfadesi - Son Dakika
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Sinan Ateş Davasında Tetik İfadesi

Mahkeme, sanık Eray Özyağcı'nın gazetecilere 'tetik' işareti yapması nedeniyle suç duyurusu kararı aldı.

01.10.2024 18:12
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş öldürülmesiyle ilgili devam eden davada gazetecilere yönelik "tetik" işareti yapan sanık Eray Özyağcı hakkında "tehdit ve hakaret" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve yakınları, sanıklar, taraf avukatları katıldı.

Öte yandan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise duruşmayı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile beraber duruşma salonunda takip etti.

Mahkeme başkanı, dün gerçekleştirilen duruşma bitiminde sanık Eray Özyağcı'nın duruşmayı takip eden gazetecilere yönelik yaptığı "tetik" işaretin jandarma tarafından tutanak tutulmasıyla dava dosyasına eklendiğini ifade etti. Daha sonra ise duruşma, savcının mütalaasına karşı sanık ve avukatların beyanlarıyla devam edildi.

Sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğu savunmasını yaparak beraatlarını talep etti.

Beyanların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, sanık Eray Özyağcı'nın dün duruşmayı takip eden gazetecilere yönelik yaptığı "tetik" işaretini gerekçe göstererek, sanık Özyağcı hakkında tehdit ve hakaret gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine yarın saat 09.00'da devam edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş Davasında Tetik İfadesi - Son Dakika

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