Sincan'da Ekili Arazide Yangın

Ankara'nın Sincan ilçesinde ekili arazide çıkan yangın evlere sıçradı.

Sincan ilçesi Kayı köyünde ekili arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylüler traktörlerle yangını söndürmek için çalışırken, alevler hobi bahçelerine ve evlere de sıçradı.

İtfaiye ekipleri ve köylüler tarafından söndürme çalışmaları devam ediyor. - ANKARA