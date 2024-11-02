Sincan'da Eski Ahırda Yangın

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Ankara'da kullanılmayan ahırda yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kullanılmayan bir ahırda yangın çıktı.

Edinilen bilgelere göre yangın akşam saatlerinde 29 Ekim Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan eski bir ahırda meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken eski ahırda bulunan saman balyaları yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.