Sincan'da Hırsızlık Şebekesi Çözüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve büyük maddi zarara yol açan şüpheliler, Ankara Emniyeti'nin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan'da 5 farklı hırsızlık olayına ilişkin olayları aydınlatma çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarında kullanılan pikap aracın plakasını tespit ederek takibe aldı. Cuma günü şüpheli araç ve şahısları takip eden ekipler, şüphelilerin Sincan ilçesindeki ikametlerine girdiklerini tespit etti. Gece yarısı şüphelilerin evden çıkıp araçlarına yöneldikleri esnada şüpheli 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalan D. Y. ve B. T. isimli iki şahsın çok sayıda suç kaydının olduğu ve D. Y.'nin 12 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, B. T.'nin ise 3 yıl 9 ay olmak üzere hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Şüpheli şahıslarla ekiplerin yaptıkları görüşmede 5 farklı olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri öğrenildi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA