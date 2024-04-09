Sincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Sincan ilçesi Ayaş Caddesi Bahçe Cadde kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 HYF 36 plakalı araç ile 06 BRT 431 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde bir sürücü, 2 otomobile makas atarak kaza yapmalarına sebep oldu ve olay yerinden kaçtı. Ancak daha sonra geri dönerek kaza mahaline geldi. Polis ekipleri olayı soruştururken, kazaya karışan tüm sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Şırnak ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi ve uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, met maddesi, esrar maddesi, sigara, puro, elektronik sigara, emtia, cep telefonu ve kaçak çay gibi birçok malzeme ele geçirildi. Toplamda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla bir operasyon düzenledi. Savcılık izniyle şüphelinin izini süren ekipler, bir depoda sahte alkol üretildiği ihbarını aldı. Yapılan baskında 105 litre kaçak içki ele geçirildi ve şüpheli yakalandı.
İzmir'in Konak ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler ve toplamda 219 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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