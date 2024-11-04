Sincan'da Parkta Vahşet: Bank ve Masa Yakıldı

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Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent'te bulunan bir parktaki bank ve masa, şehir magandaları tarafından kırılarak yakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Yenikent'te bulunan Vural Baylan Parkı'nda meydana geldi. Parka gelerek oturan 3 kişi, bir süre sonra oturdukları bank ve masayı kırıp, teneke içinde yaktı. Şahısların parktaki masa ve bankı kırdığ anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA