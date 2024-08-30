Sındırgı'da 14 Yıl Kesinleşmiş Cezası Bulunan Firari Yakalandı - Son Dakika
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Sındırgı'da 14 Yıl Kesinleşmiş Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Sındırgı\'da 14 Yıl Kesinleşmiş Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 14 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi başarılı bir operasyonla yakaladı. Firari şahıs ile ona yardım eden iki kişi ormanlık alanda yapılan kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı ve firari M.Ç. ceza infaz kurumuna teslim edildi.

30.08.2024 18:47
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Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur ve güveni sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari Sındırgı'da yakalandı

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 14 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü ile aranan firari, başarılı bir operasyonla yakalandı.

Uşak cezaevinden firar ettiği öğrenilen M.Ç. isimli şahsın Sındırgı ilçesine gelerek saklandığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şahsın gizlenmesine yardım ettiği öğrenilen U.S. ve İ.Y. isimli kişiler yakın takibe alındı. Firari şahısla buluşma yeri olan Cüneyt Vadisi'nde yapılan nefes kesen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan M.Ç. ve gizlenmesine yardım eden U.S. ve İ.Y. ormanlık alan içerisinde bir saatlik kovalamacanın sonunda yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemler sonrasında U.S. ve İ.Y. hakkında tutuklu veya hükümlünün kaçmasına yardım etme suçundan adli işlem başlatıldı. Firari M.Ç. ise Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığında gerçekleştirilen işlemler akabinde Kepsut Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sındırgı'da 14 Yıl Kesinleşmiş Cezası Bulunan Firari Yakalandı - Son Dakika

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