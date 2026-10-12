Sinop Boyabat'ta kaybolan 70 yaşındaki vatandaş için 140 personelle arama başlatıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki vatandaşı bulmak için 140 personelin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Dodurga köyünde yaşayan vatandaşın kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim1 Pazar günü saat 17.40'ta gelen ihbarın ardından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalara AFAD, Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Boyabat Belediyesi ile Kastamonu ve Samsun AFAD ekipleri katılıyor. Arama çalışmalarında 140 personel, 28 araç, 6 drone ve 1 iz takip köpeği görev alıyor.

Kayıp vatandaşın cep telefonundan son sinyalin alındığı bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.