Sinop Boyabat'ta kaybolan 70 yaşındaki vatandaş için 140 personelle arama başlatıldı - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta kaybolan 70 yaşındaki vatandaş için 140 personelle arama başlatıldı

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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Dodurga köyünde yaşayan 70 yaşındaki vatandaşın kaybolması üzerine 140 personelle arama çalışması başlatıldı. Valilik koordinesindeki çalışmalarda 28 araç, 6 drone ve 1 iz takip köpeği görev alıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki vatandaşı bulmak için 140 personelin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Dodurga köyünde yaşayan vatandaşın kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim1 Pazar günü saat 17.40'ta gelen ihbarın ardından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalara AFAD, Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Boyabat Belediyesi ile Kastamonu ve Samsun AFAD ekipleri katılıyor. Arama çalışmalarında 140 personel, 28 araç, 6 drone ve 1 iz takip köpeği görev alıyor.

Kayıp vatandaşın cep telefonundan son sinyalin alındığı bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
İnsan Hakları3. SayfaDodurgaBoyabatGüncelSinopYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Boyabat'ta kaybolan 70 yaşındaki vatandaş için 140 personelle arama başlatıldı - Son Dakika
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