Sinop'ta otomobilinden indiği esnada bir aracın çarptığı sürücü yaralandı.

Kaza, Sinop- Boyabat kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 AAE 100 plakalı otomobilin sürücüsü aracını durdurup aşağı indi. Bu esnada seyir halindeki başka bir otomobil sürücüye çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, yaralının korunması ve ikinci bir kazanın yaşanmaması amacıyla araçlarını yol kenarına park edip güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.